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Политика

"Избирательное право - это непосредственное участие гражданина в жизни общества", - Сергей Малиновский

12 сентября 2020 10:19  [60] Политика

"Участие в голосовании – прежде всего, гражданская позиция каждого человека. Выборы – это возможность повлиять на состав органов исполнительной и законодательной власти в своем городе, районе, - подчеркивает генеральный директор фонда "Нижегородский кремль" Сергей Малиновский.

"Критерий выбора, на мой взгляд, прост: если в избирательном бюллетене ты видишь имена людей, которые себя уже проявили, то продлеваешь их "мандат доверия". Если это новые люди, но они вам кажутся симпатичными и перспективными – голосуйте за них! Если же прежний депутат вас разочаровал, вряд ли стоит давать ему еще один шанс", - сказал он.

"Избирательное право - это непосредственное участие гражданина в жизни общества. Если в голосовании принципиально не хочешь участвовать, но при этом потом что-то хочешь от общества получать – это несерьезная и незрелая позиция", - считает Сергей Малиновский.

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