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Политика

"Голосование в Нижегородской области проходит спокойно и законно", – Евгений Семёнов

13 сентября 2020 09:56  [88] Политика

Руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов рассказал о старте Единого дня голосования

Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области начал мониторинг Единого дня голосования в 8 утра с видеоконференции, в которой приняли участие волонтеры call-центра и аналитическая группа.

"Ситуационный центр работает со 2 сентября, но сегодня мы вышли на максимальный уровень нагрузки. Каждые два часа мы проводим видеоконференцию с группой мониторинга и волонтёрами call-центра. Волонтёры непосредственно взаимодействуют с наблюдателями на участках, каждый из волонтеров курирует от 75 до 100 человек", - пояснил Евгений Семенов.

Вся информация от наблюдателей стекается в Ситуационный центр, сюда же поступает информация с "горячей линии". При необходимости на избирательный участок выезжает мобильная группа, и члены Общественной палаты вместе с юристами и представителями аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области разбирают ситуацию на месте.

Каждое сообщение анализируется, и, в случае обнаружения нарушений избирательных прав граждан, Ситуационный центр обращается к органам власти с рекомендациями по устранению этих нарушений. При необходимости обращаемся к правоохранительным органам.

"Анализируя каждое сообщение, вместе с федеральными экспертами мы приходим к заключению, что большинство сообщений о нарушениях не подтверждается. Скорее, это погрешности и недоработки в организации избирательного процесса, но они не влияют на волеизъявление граждан, не нарушают их избирательные права, не препятствуют функционированию избирательной системы. При этом сообщений от граждан о нарушении их избирательных прав у нас практически нет. Мы постоянно контактируем с избирателями и получаем от них информацию, о том, что голосование в Нижегородской области проходит спокойно и законно", - рассказал Евгений Семенов.

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