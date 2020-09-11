Оценка имущества: что это и когда необходима?

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Имущественные споры возникают в основном в той ситуации, когда родственники не могут поделить имущество. В таких ситуациях может потребоваться оценка имущества для суда.

К категории споров имущественных относят любые споры, имеющие связь с подтверждением права на недвижимость, денежные суммы. Более подробную информацию об оценке имущества вы можете посмотреть здесь ocenka-servis.com.ua.

В каких случаях требуется оценка?

Она нужна в таких случаях:

Развод. Раздел имущества. Налоговые споры. Изъятие имущества. Составление исков. Защита собственных интересов. Обоснование различных претензий по цене. Споры относительно суммы установленных требований. Просьба выполнить специальную экспертизу.

При этом оценщик должен в точности установить цену имущества. Итоги разбирательства в суде во многом будут зависеть от того, какой будет цена имущества, обозначенная оценщиком. Скажем, можно разбирательство между налоговой и плательщиком налогов.

Оценка производится в соответствии с нормами законодательства. В ином случае у неё не будет юридической силы. Обычно оценка выполняется после заседания. Если вторая сторона делает возражения по поводу результатов оценки, выполняется встречная оценка имущества. Здесь вторая сторона может самостоятельно выбрать оценщика для проведения подобной процедуры.

Квалификация оценщиков позволяет не сомневаться в правдивости указанных в документах данных. Без поддержки специалистов заседание может дать совсем другие результаты, нежели те, которые ожидали представители фирмы. Экспертная оценка является работой, которую должны выполнять специалисты, имеющие профессионализм и компетентность. Экспертиза в отличие от оценочной деятельности существуют в нашей стране уже более 70 лет. Если вам требуется оценка имущества, обращайтесь к профессионалам своего дела. Только они смогут объективно оценить ваше имущество и назначить ему справедливую стоимость. При проведении имущественных споров вы сами можете выбрать специалиста, к которому решите обратиться.

Оценка загородного жилья стоит дороже, чем оценка квартиры или земельного участка. Оценочная компания должна быть независимой экспертной организации. Она не должна представлять интересы одной из сторон. В частности, она не должна представлять интересы банка, который получает залоговое имущество.

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