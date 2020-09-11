Последние новости рубрики Политика
16 сентября 2020 16:45  [48] "Во время выборов к избирательным комиссиям применялись технологии психологического давления", - Евгений Семенов
16 сентября 2020 15:51  [86] "Ставить под сомнение легитимность выборов нет оснований", - Елена Ленина
16 сентября 2020 14:46  [118] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России, представивших идеи для развития страны
16 сентября 2020 14:34  [107] Глеб Никитин поздравил жителей Мексики с Днем независимости
16 сентября 2020 14:23  [96] "Прошедшие выборы в Гордуму - одни из самых прозрачных за последние 15 лет", - Андрей Вовк
16 сентября 2020 13:06  [120] "Партия "Единая Россия" умеет адаптироваться и учится на ошибках", - Константин Костин
15 сентября 2020 19:58  [281] Эксперты высказались о легитимности голосования в Нижегородской области
15 сентября 2020 17:25  [32999] Нижегородские власти объяснили ситуацию с Давидом Мелик-Гусейновым
15 сентября 2020 14:23  [323] "Будущее нашего города во многом зависит от того, за каких депутатов мы проголосовали", - Сергей Дмитриев
15 сентября 2020 13:51  [268] Ситуационный центр рассказал о нарушениях на выборах депутатов в Нижегородской области
Политика

"Ставить под сомнение легитимность выборов нет оснований", - Елена Ленина

16 сентября 2020 15:51  [86] Политика

Сопредседатель НРО Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" Елена Ленина прокомментировала результаты прошедших выборов.

"На мой взгляд, пошедшие выборы были достаточно спокойными. Впервые за всю историю муниципальных выборов у нижегородцев была возможность проголосовать досрочно, в течение десяти дней до Единого дня голосования. Но, к сожалению, явка всё равно была низкой", - заметила она.

"Говорить о недоверии к выборам я бы не стала, и ставить под сомнения их легитимность нет никаких оснований. Напротив, если ты хочешь, чтобы были честные выборы, то должен на них прийти, чтобы не было сомнений в отсутствии подтасовок. Скорее всего, местные выборы не так интересны, как выборы областного и федерального уровней. Хотя на этот раз мы выбирали местную власть - ту, от которой зависит жизнь муниципалитета, в том числе принятие бюджета на местном уровне. Это наши будущие депутаты, которым мы сможем потом предъявить претензии и спросить отчет за работу, которую они проводят. Так что для меня такая низкая явка не совсем понятна и огорчительна. Ведь участки работали десять дней с утра и до вечера, были приняты все меры безопасности. Печально, что люди не захотели реализовать свое гражданское право", - посетовала Елена Ленина.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph