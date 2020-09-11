"Ставить под сомнение легитимность выборов нет оснований", - Елена Ленина

Сопредседатель НРО Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" Елена Ленина прокомментировала результаты прошедших выборов.
"На мой взгляд, пошедшие выборы были достаточно спокойными. Впервые за всю историю муниципальных выборов у нижегородцев была возможность проголосовать досрочно, в течение десяти дней до Единого дня голосования. Но, к сожалению, явка всё равно была низкой", - заметила она.
"Говорить о недоверии к выборам я бы не стала, и ставить под сомнения их легитимность нет никаких оснований. Напротив, если ты хочешь, чтобы были честные выборы, то должен на них прийти, чтобы не было сомнений в отсутствии подтасовок. Скорее всего, местные выборы не так интересны, как выборы областного и федерального уровней. Хотя на этот раз мы выбирали местную власть - ту, от которой зависит жизнь муниципалитета, в том числе принятие бюджета на местном уровне. Это наши будущие депутаты, которым мы сможем потом предъявить претензии и спросить отчет за работу, которую они проводят. Так что для меня такая низкая явка не совсем понятна и огорчительна. Ведь участки работали десять дней с утра и до вечера, были приняты все меры безопасности. Печально, что люди не захотели реализовать свое гражданское право", - посетовала Елена Ленина.
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