Последние новости рубрики Происшествия
16 сентября 2020 16:35  [174] Работники "Русполимета" осуждены за хищение никеля
16 сентября 2020 16:29  [65] Молодой человек проведет в колонии 17 лет за поджог знакомого
16 сентября 2020 13:35  [127] Водитель ВАЗ пострадал, вылетев с виадука в Выксе
16 сентября 2020 11:19  [181] Житель Балахны пострадал при разрыве снаряда
15 сентября 2020 16:11  [220] Мужчина погиб под обломками стены нежилого дома в Починковском районе
15 сентября 2020 15:53  [265] Нижегородец впал в кому после ДТП с КАМАЗом
15 сентября 2020 13:49  [275] Задержан подозреваемый в разбойном нападении на нижегородских школьников
15 сентября 2020 12:45  [483] Школьника дважды сбили на дороге в Арзамасе, он погиб
15 сентября 2020 11:32  [639] Сразу три пешехода и один велосипедист погибли на дорогах Нижегородской области 14 сентября
11 сентября 2020 16:19  [392] Мост обрушился в Семеновском районе, - прокуратура
Происшествия

Молодой человек проведет в колонии 17 лет за поджог знакомого

16 сентября 2020 16:29  [65] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Молодой человек проведет в колонии 17 лет за убийство знакомого с особой жесткостью, совершенное в Дзержинске. Об этом сообщили в СУ СК России Нижегородской области 16 сентября 2020 года.

Следствием и судом установлено, что 1 сентября 2019 года нетрезвый молодой человек поссорился со своим знакомым в гараже, расположенным по пр. Чкалова. Обидевшись на оскорбления, он облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его.

Даже после этого пострадавший смог самостоятельно выбраться из гаража и дойти до соседнего дома по этой же улице, откуда он был госпитализирован с ожогами около 85%. В тот же день потерпевший скончался. Ему было 28 лет.

Вину в ходе предварительного расследования обвиняемый не признал. Было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

Ранее он был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотических средств.

Примечательно, что уголовное дело в суде рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которая единодушно вынесла вердикт, признав вину подсудимого в совершении убийства с особой жестокостью доказанной.

Приговором суда подсудимому назначено наказание - 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ему 28 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что два жителя Борского района подозреваются в поджоге человека.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph