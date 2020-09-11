Молодой человек проведет в колонии 17 лет за поджог знакомого Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Молодой человек проведет в колонии 17 лет за убийство знакомого с особой жесткостью, совершенное в Дзержинске. Об этом сообщили в СУ СК России Нижегородской области 16 сентября 2020 года.

Следствием и судом установлено, что 1 сентября 2019 года нетрезвый молодой человек поссорился со своим знакомым в гараже, расположенным по пр. Чкалова. Обидевшись на оскорбления, он облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его.

Даже после этого пострадавший смог самостоятельно выбраться из гаража и дойти до соседнего дома по этой же улице, откуда он был госпитализирован с ожогами около 85%. В тот же день потерпевший скончался. Ему было 28 лет.

Вину в ходе предварительного расследования обвиняемый не признал. Было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

Ранее он был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотических средств.

Примечательно, что уголовное дело в суде рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которая единодушно вынесла вердикт, признав вину подсудимого в совершении убийства с особой жестокостью доказанной.

Приговором суда подсудимому назначено наказание - 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ему 28 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что два жителя Борского района подозреваются в поджоге человека.