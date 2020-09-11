Комитет ЗС НО поддержал увеличение расходов бюджета на 3 млрд рублей Экономика

Очередные изменения в бюджет региона на 2020 год поддержали депутаты профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 17 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Окончательное решение будет принято на заседании 24 сентября.

В соответствии с законопроектом, безвозмездные поступления из федерального бюджета будут увеличены на 3 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на разные статьи:

1 млрд рублей – на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста;

более 700 млн рублей – на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

более 640 млн рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов Территориальному фонду ОМС Нижегородской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

более 500 млн рублей – на социальные выплаты безработным гражданам;

более 140 млн рублей – на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

"В сентябре мы дополнительно закладываем в бюджет более 3 млрд рублей федеральных средств. Большая часть из них будет направлена на социальные выплаты и доплаты медикам, на деятельность системы здравоохранения. Кроме того, 1 млрд рублей планируется направить на строительство транспортной развязки в районе Неклюдово-Золотово. Перед нами стоит задача завершить строительство в этом году", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижегородская область получила дополнительные средства из федерального бюджета. Часть средств составит дополнительное финансирование антиковидных мер по всем учреждениям здравоохранения, остальные средства – это выделение дополнительных средств по федеральным программам, многие из которых связаны с подготовкой к 800-летию Нижнего Новгорода", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Дополнительные расходы областного бюджета будут направлены на следующие цели:

более 320 млн рублей – на финансовую поддержку организаций и физических лиц, пострадавших от распространения коронавируса;

почти 320 млн рублей – на поддержку экономики и предотвращение дальнейшего распространения коронавируса;

более 160 млн рублей – на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом;

35 млн рублей – на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды;

более 11 млн рублей – на реализацию проекта "Воссоздание исторического Губернаторского сада в Кремле, комплексное благоустройство и озеленение" в рамках подготовки к празднованию 800-летия со Дня основания Нижнего Новгорода.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2020 год составили:

доходы: 206,3 млрд рублей (увеличены на 2,4 млрд рублей);

расходы: 226,3 млрд рублей (увеличены на 3 млрд рублей);

дефицит: почти 20 млрд рублей (увеличен на 644 млн рублей). В структуре дефицита, в том числе более 11,8 млрд рублей – за счет направления на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года.

По итогам августовских изменений, бюджет Нижегородской области пополнится почти на 10 млрд рублей. Тогда доходы составили 203 млрд 435 млн рублей (увеличены на 9 млрд 173 млн рублей); расходы 222 млрд 764 млн (увеличены на 8 млрд 996 млн рублей);

дефицит составлял 19 млрд 329 млн рублей.