Банк "Открытие" и УК "Открытие" запустили комплексную программу с повышенной ставкой по сберпродуктам Экономика

Банк "Открытие" совместно с управляющей компанией "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") запустил комплексную программу сбережений с повышенной ставкой по вкладу или счету "Моя копилка" при оформлении их вместе с ПИФ. Программа позволит клиентам получить надбавку по вкладу и опыт инвестирования с минимальным риском, отметили в пресс-службе банка.



Повышенная ставка предлагается клиенту при одновременном размещении половины средств в паевые инвестиционные фонды под управлением УК "Открытие", второй половины — во вклад или на накопительный счет "Моя копилка".

В продуктовой линейке управляющей компании "Открытие" представлены паевые инвестиционные фонды, каждый из которых отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. Широкий выбор ПИФ позволяет клиентам подобрать фонды, которые максимально соответствуют их финансовым возможностям и имеют оптимальное соотношение доходности и риска, в зависимости от конкретных инвестиционных целей.



Банк "Открытие" предлагает большой набор комплексных сберегательных инструментов, которые не только обеспечивают сбалансированное размещение средств клиентов на банковских и небанковских сберегательных инструментах, но и обеспечивают надбавку по вкладам до 2% годовых к существующим ставкам.



Оформить комплексную программу сбережений с повышенной ставкой по вкладу или счету "Моя копилка" совместно с ПИФ и уточнить условия программы можно в отделениях банка "Открытие".

"Комплексная программа сбережений универсальна и подойдет как консервативным вкладчикам, так и тем, кто хочет попробовать свои силы в инвестициях на фондовом рынке. Такой подход позволяет нам предложить максимально эффективные финансовые решения нашим клиентам в любой рыночной ситуации", - сказал начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин.

"По мере снижения доходности классических депозитов интерес к комплексным сберегательным продуктам возрастает. Такие продукты позволяют нашим клиентам увеличить отдачу от вложенных средств, а также приобрести опыт инвестирования с минимальным риском и при отсутствии специальных знаний в этой области", - добавил начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" Евгений Горбунов.

СПРАВКА:

Владельцам паевых инвестиционных фондов доступен ряд налоговых льгот. Так, доходы, возникающие в процессе управления ПИФом, не подлежат налогообложению. Налогом облагается только доход, который возникнет при продаже паев, при этом налогооблагаемой базой станет разница между ценой продажи и ценой покупки пая.

Если владеть паями фондов более трех лет, налог с дохода от его продажи не будет взиматься в пределах 3 млн рублей за каждый год владения. Таким образом, пайщику придется платить налог только в том случае, если его прибыль от инвестиций в паевые фонды превысит 9 млн рублей за три года.

При обмене паев одного фонда на паи другого фонда срок владения не прерывается. Это значит, что можно менять инвестиционные стратегии в течение трех лет и при этом сохранить налоговую льготу.