Отслоение краски и плесень выявили прокуроры в ходе проверки Лукояновской ЦРБ Общество

Отслоение краски и плесень выявили прокуроры в ходе проверки Лукояновской ЦРБ. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 18 сентября 2020 года.

Проверкой установлено, что в помещениях палат зафиксировано отслоение краски и штукатурки, в буфетной детского отделения больницы - следы плесени, на умывальниках не предусмотрены воздушные разрыва при подключении к канализационным сетям, в лаборатории отсутствуют вытяжные шкафы, что является нарушением СП 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации осуществляющим медицинскую деятельность".

Кроме того, выявлены нарушения стандартов оснащения педиатрического отделения и кабинета врача-педиатра участкового поскольку на момент проверки отсутствовали кресло-каталка, тележка для перевозки больных, ростомер и иное оборудование.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес главного врача внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, в июне этого года прокуратура предостерегла главврача Павловской ЦРБ из-за нарушений прав ребенка-инвалида.

В марте этого года главврач ЦРБ Володарского района получил представление прокурора за бездействие фельдшера.