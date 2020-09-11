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Общество

Корпоративная газета АПЗ стала серебряным призером в конкурсе "Серебряные нити"

18 сентября 2020 14:48  [200] Общество

Фото: пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода

Корпоративная газета Арзамасского приборостроительного завода "Новатор" стала серебряным призером межрегионального конкурса "Серебряные нити – Поволжье и Юг" корпоративных медиа в номинации "Лучшая корпоративная газета". В этом году газета получила 2 место среди корпоративных изданий, рассказали в пресс-службе предприятия.

"В конкурсных газетах оценивались редакционная концепция, дизайн, обратная связь с читателем, качество языка и стиля, уровень решения корпоративных задач. Наш "Новатор" в "свои 60" выглядел достойно и современно среди других корпоративных газет. А присуждение второго места станет еще одним стимулом для дальнейшего развития", - рассказал член экспертного совета конкурса начальник отдела внешних связей и массовых коммуникаций АПЗ Оксана Скопцова.

В пресс-службе отметили, что это не первое участие заводской многотиражки и призовое место в конкурсе "Серебряные нити – Поволжье и Юг": в 2015 году "Новатор" стал победителем в специальной номинации "Развитие промышленных предприятий в новых экономических условиях", а в 2017-м – лучшим в основной номинации "Высокий уровень интерактивности", в этом году - 2 место среди корпоративных изданий.

Всего в этом году в различных номинациях конкурса "Серебряные нити – Поволжье и Юг" участвовало 37 проектов. Победители по основным направлениям рекомендованы экспертами для бесплатного участия в большом национальном конкурсе корпоративных медиа "Серебряные нити", итоги которого будут подведены в декабре 2020 года в Москве.

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