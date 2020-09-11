Руководитель нижегородского ЦУР представил опыт региона на Всероссийском форуме "Проф-IT" Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области Алексей Ушаков принял участие в VIII Всероссийском форуме "Проф-IT" в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Он представил опыт создания Центра управления регионом.

"Основа нашего ЦУР - формировать почву для "умных решений" - таких, которые будут понятны людям. Фундамент – это работа с обратной связью, в частности, через проект "Инцидент-менеджмент". Интеграция этот системы в ЦУР позволила нам улучшить количественные и качественные показатели работы с обращениями граждан. По сути, жители стали для нас "народными корреспондентами", через соцсети они напрямую сообщают в органы власти о том, что происходит у них на улице, в городе, селе или районе. И получают оперативные ответы", - сказал Алексей Ушаков.

Он также отметил, что в работе ЦУР будет отведено отдельное место отработке экстренных ситуаций. Это делается для того, чтобы оперативно информировать жителей и не допустить возникновения и распространения ложной информации.

Напомним, Нижегородская область — среди шести первых в стране субъектов федерации, запустивших ЦУР в максимально быстрые сроки. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами — АНО "Диалог".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

СПРАВКА:

ЦУР – это единая государственная информационная аналитическая система Нижегородской области, которая собирает входящую информацию от жителей из всевозможных источников. Это звонки в службу "112", сообщения на портал обращений граждан "Вам решать", в социальных сетях, а также обращения и заявки работодателей через сервис "Карта жителя Нижегородской области". Нижегородский ЦУР работает со 2 апреля 2020 года.