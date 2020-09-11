Нижегородец пытался похитить арендованный автомобиль Происшествия

Нижегородец пытался похитить арендованный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее, двое знакомых встретились на ул.Ларина. В ходе общения один из них попросил потерпевшего оформить на себя договор аренды автомобиля на сутки, а также пообещал ему выплатить деньги "чуть позже".

После этого нижегородец довез на арендуемом автомобиле мужчину до города Лукоянов, впоследствии скрывшись в неизвестном направлении и перестав выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы до 6 лет.

Полицейские Приокского района установили личность и задержали 31-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в совершении данного противоправного деяния. В настоящее время задержанный арестован. Транспортное средство оценивается в 449 тысяч рублей.