БК "НН" проведет первый после пандемии матч 23 сентября Спорт

Фото: пресс-служба БК "НН"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" проведёт первый домашний матч в сезоне 2020-2021. Об этом сообщили региональном министерстве спорта.

Игра состоится 23 сентября во дворце спорта "Нагорный". Соперником нашей команды станет БК "Химки"(Московская область) - лидеры сезона 2019-2020 в Единой Лиге ВТБ. Начало в 18:45.

Напомним, что последняя баскетбольная игра на нижегородском паркете между БК "Нижний Новгород" и "Дижон" (Франция) состоялась 11 марта, после чего чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Уже несколько лет подряд "Нижний" очень неплохо играет против "Химок". Мы постараемся сделать все возможное, чтобы оказать достойное сопротивление подмосковной команде, бороться за победу вплоть до последней секунды", - прокомментировал главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.



В этом году установлены особые правила:

- На арене рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, на входе болельщикам будут замерять температуру тела. Болельщики с признаками ОРВИ и повышенной температурой на матчи допущены не будут.

- Арена "Дворца Спорта" будет заполнена только на 30%. Перед матчем болельщики обязаны занимать места согласно купленным билетам. Пересаживаться категорически запрещено.

- Зрители на матче должны находиться в масках и перчатках. Все пришедшие получат их на входе.

- Точки питания во Дворце Спорта будут закрыты.



В минспорте добавили, что в первом матче сезона 2020-2021 Единой Лиги ВТБ, состоявшемся 20 сентября, "Химки" уступили петербургскому "Зениту" - 67:79.

Напомним, четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19, матч 22 сентября перенесли.