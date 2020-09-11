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Политика

"Ростех" поможет Нижегородской области развивать цифровизацию

23 сентября 2020 15:25  [44] Политика

Правительство Нижегородской области и Госкорпорация "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 24 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предметом соглашения является сотрудничество сторон в реализации цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики Нижегородской области.

"Современные технологии сейчас внедряются во всех сферах жизни, и у нижегородцев есть высокий запрос на цифровизацию. Особенно в части взаимодействия с органами власти. Информационные технологии оптимизируют работу служб и ведомств, позволяют оперативно реагировать на различные ситуации, способствуют быстрой и качественной обратной связи с жителями. Безусловно, нам будет полезен опыт Госкорпорации "Ростех" в производстве высокотехнологичной современной продукции. Эта работа поможет решить задачу по цифровой трансформации государственного управления и в целом переходу нашего региона и всей страны к цифровой экономике", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В соответствии с соглашением, Госкорпорация окажет Нижегородской области методологическую и экспертную поддержку в процессе цифровой трансформации. Также Корпорация обеспечит согласованность с требованиями федеральных отраслевых регуляторов и передовыми региональными решениями. В приоритете – поддержка цифровых платформ и сервисов.

"Ростех окажет содействие правительству области в построении благоприятного ИТ-ландшафта, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнёрства. Ростех обеспечит согласованность с требованиями федеральных отраслевых регуляторов и передовыми региональными решениями", – пояснил директор по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Рачик Петросян.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровая экономика - "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы". Глеб Никитин, в свою очередь, неоднократно отмечал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

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