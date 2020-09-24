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Общество

Евгений Лебедев принял участие в открытии нового вокзала около аэропорта "Стригино"

30 сентября 2020 13:40  [74] Общество

Фото: из соцсети Facebook, Евгений Деревянко

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев принял участие в открытии нового железнодорожного вокзала около аэропорта "Стригино" 30 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Пассажирское здание (остановочный пункт "Нижний Новгород – Стригино") предназначено для, обеспечения безопасного, быстрого и удобного обслуживания пассажиров, комфортного прибытия и отправления.

Внутри здания расположены зал ожидания для пассажиров, обсерватор, комната досмотра, касса, комната отдыха. Кроме того, имеется всё необходимое оборудование для обеспечения транспортной безопасности и оборудование, необходимое для дезинфекции помещений. Как было отмечено, платформа и помещение были построены в кратчайшие сроки – 1,5 месяца.

"Строительство станции – очень серьезный проект. При строительстве были учтены все пожелания наших граждан. Я считаю, что Горьковская железная дорога демонстрирует готовность выполнять все необходимые требования. Также нельзя забывать о том, что остановка "Стригино" – это еще и важный этап в развитии системы городского транспорта", - отметил Евгений Лебедев.

Открытие здания для пассажиров приручено ко Дню компании ОАО "РЖД", который ежегодно отмечается 1 октября.

Напомним, пригородные электрички начали ездить на Московский вокзал через аэропорт Стригино с 11 сентября 2020 года. Для удобства пассажиров аэропорт организовал шаттл, расписание движения которого синхронизировано с расписанием железнодорожного транспорта. Добраться от железнодорожной платформы до пассажирского терминала аэропорта на шаттле пассажиры смогут бесплатно.

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