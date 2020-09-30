Последние новости рубрики Общество
01 октября 2020 09:24  [53] Прокуратура выявила нарушения в детсаду в Верхних Печерах
01 октября 2020 09:00  [70] "Сегодня вы сохраняете для новых поколений духовные ценности и моральные принципы", - Глеб Никитин
30 сентября 2020 20:44  [1057] Нижний сегодня: главные события дня
30 сентября 2020 20:43  [429] Сообщения о введении в Нижегородской области режима самоизоляции – фейк
30 сентября 2020 16:51  [402] Нижегородцев в период осеннего подъема COVID-19 и ОРВИ просят соблюдать ряд правил
30 сентября 2020 16:51  [319] Геномодифицированный рапс выращивали в Нижегородской области
30 сентября 2020 16:12  [284] Председатель ТСЖ Дзержинска обязана оплатить долги товарищества за тепловую энергию
30 сентября 2020 15:53  [344] Специалисты рекомендовали подрядчику по благоустройству нижегородской "Швейцарии" проложить все коммуникации до весны
30 сентября 2020 15:50  [309] Осень в Нижнем Новгороде
30 сентября 2020 14:50  [343] Дивеевская ЦРБ получила новое оборудование
Общество

Прокуратура выявила нарушения в детсаду в Верхних Печерах

01 октября 2020 09:24  [53] Общество

Прокуратура выявила нарушения по информации СМИ при проверке детсада в Верхних Печерах. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 1 октября 2020 года.

Установлено, что на железобетонной подпорной стенке территории детского сада на ул. Нижнепечерской имеются трещины, однако вопреки требованиям законодательства техническое состояние инженерного сооружения объективно не оценено.

При этом возможность финансирования необходимых работ за счет бюджета отсутствует, поскольку подпорная стенка в муниципальную собственность не оформлена.

В связи с этим, прокурор внес главе Нижнего Новгорода представление из-за ненадлежащего содержания имущества дошкольного учреждения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph