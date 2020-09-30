Прокуратура выявила нарушения в детсаду в Верхних Печерах Общество

Прокуратура выявила нарушения по информации СМИ при проверке детсада в Верхних Печерах. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 1 октября 2020 года.

Установлено, что на железобетонной подпорной стенке территории детского сада на ул. Нижнепечерской имеются трещины, однако вопреки требованиям законодательства техническое состояние инженерного сооружения объективно не оценено.

При этом возможность финансирования необходимых работ за счет бюджета отсутствует, поскольку подпорная стенка в муниципальную собственность не оформлена.

В связи с этим, прокурор внес главе Нижнего Новгорода представление из-за ненадлежащего содержания имущества дошкольного учреждения.