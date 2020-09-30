"ЭнергосбыТ Плюс" направил жителям Дзержинска и Кстова 10 тысяч уведомлений о долгах Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" в первые дни октября направил порядка 10 тысяч писем в адрес жителей Дзержинска и Кстова, имеющих долги за отопление и горячую воду. Их проинформировали о задолженности и напомнили о необходимости погасить ее до 25 октября 2020 года. В противном случае компания будет вынуждена обратиться в суд для принудительного взыскания, пояснили в пресс-службе "ЭнергосбыТ Плюс".

"ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание, что после вынесения судебного решения, помимо суммы долга, клиенту придется оплатить все судебные издержки, а также исполнительский сбор службы судебных приставов в размере 7% от общей суммы задолженности, если документ будет направлен в ССП.

Также, после вступления в силу решения суда, "ЭнергосбыТ Плюс" (от имени поставщика услуги) в праве запросить в налоговой инспекции информацию обо всех открытых у должника счетах. Это в дальнейшем грозит списанием задолженности с банковских счетов, а также их арестом. Кредитные организации (более 40 банков) проводят проверку возможности удерживать денежные средства с расчетных счетов клиентов и проводят процедуру списания, блокировки (арест) счета или карты.

Кроме того, решением ССП может быть наложен запрет на любые имущественные сделки неплательщика.

"Мы ведем системную работу с должниками за отопление и горячую воду. В рамках информационной кампании "Внимание! Должник!" регулярно напоминаем о последствиях неплатежей за коммунальные услуги, в том числе и на оборотной стороне квитанций. Чтобы избежать негативных последствий, должникам необходимо в кратчайшие сроки выполнить свои обязательства перед поставщиком услуги", - отметила руководитель управления по сбору дебиторской задолженности Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.