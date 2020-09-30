Саровский лицей победил во всероссийском конкурсе школьных музеев Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Саровский лицей победил во всероссийском конкурсе школьных музеев партии "Единая Россия". Об этом сообщили в НРО партии.

Депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин вручил музею лицея №3 города Сарова награду за победу.

Напомним, музей занял третье место на федеральном этапе конкурса партийного проекта "Историческая память" на лучший школьный музей, уголок или комнату памяти Великой Отечественной войны.

Денис Москвин передал руководителю учебного учреждения Елене Полевой диплом и призовой сертификат на 200 тысяч рублей на развитие музея, расширение экспозиции.

"Это очень серьезный и заслуженный результат. Приятно видеть, как аккуратно, с теплотой и вниманием вы заботитесь о сохранении и развитии музея. Я уверен, что те ребята, которые здесь учатся и видят эти экспонаты, рассказывающие о подвиге, наших дедов и отцов пронесут эту память через всю жизнь. Спасибо огромное за этот труд", - сказал депутат.

Музей в лицее был создан в 1966 году. Экспозиции воссоздают ход событий Великой Отечественной войны, здесь хранятся фотографии, документы и личные вещи солдат, героически сражавшихся на фронтах. В музее проходят тематические уроки, патриотические акции, экскурсии, встречи с ветеранами.

Сотрудники лицея подарили Денису Москвину книгу, написанную ветеранами Великой Отечественной войны и атомной промышленности в рамках городского проекта "Дети войны и Победы. Чтобы не было войны", который реализуется на базе музея.

Всего на областной этап конкурса поступило 55 заявок. Победителями стали музей лицея №3 Сарова и музей боевой и трудовой славы "Доблесть" Газопроводской средней школы села Починки. Оба музея также получили от регионального оргкомитета "Единой России" денежные сертификаты по 50 тысяч рублей для дальнейшего развития экспозиций и диплом лауреата.

СПРАВКА:

Во всероссийском партийном конкурсе участвовали музеи из 77 субъектов РФ. Для участия в региональном этапе конкурса было подано 3 176 заявок от музеев, школ и центров дополнительного образования. В финал вышли 150 музеев-победителей регионального этапа конкурса. Эксперты определили победителей в двух номинациях – "Городской музей" и "Сельский музей". Ими стали 94 школы. Они получили по 500, 300 и 200 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Конкурс планируется провести и в следующем году.