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Спорт

ФК "НН" одержал победу над командой из Краснодара

05 октября 2020 11:30  [86] Спорт

Фото: с сайта ФК "НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный клуб "Нижний Новгород" победил "Краснодар-2" в матче ОЛИМП-ФНЛ нового сезона 4 октября. Об этом сообщается на сайте клуба.

Противостояние завершилось со счетом – 3:2 в пользу нижегородской команды.

Первым мяч на 29 минуте забил футболист краснодарской команды Леон Сабуа. Еще один гол в нижегородские ворота оформил Алекс Мацукатов в конце первого тайма, исполнив пенальти.

На 60 минуте матча Артем Попов пробил с лету левой ногой, и мяч от перекладины влетел в сетку ворот "Краснодара-2". Спустя 18 минут Александр Сапета забил с пенальти. А вскоре Александр Ставпец нанес удар из-за пределов штрафной - мяч влетел в дальний нижний угол ворот соперников.

"На мой взгляд, заслуженная победа. Очень тяжелая, волевая. Владели преимуществом, нам легко давалась игра. Мы контролировали мяч, создавали моменты. Получили первый гол на контратаке. Это краснодарцы умеют делать. Потом пенальти в наши ворота тоже был назначен после контратаки хозяев. Во втором тайме мы добавили. Забили три мяча, плюс еще создавали моменты. У "Краснодара" же после перерыва была лишь одна возможность для взятия ворот. Повторю, мы одержали заслуженную победу", - прокомментировал итоги матча главный тренер "Нижнего Новгорода" Роберт Евдокимов.

Отметим, что это шестая победа нижегородской команды подряд в матчах ФНЛ.

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