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Бизнес

Застройщик получил условный срок за обман нижегородских дольщиков на 78 млн рублей

05 октября 2020 12:09  [99] Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Застройщик получил условный срок за обман нижегородских дольщиков на 78 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района 5 октября 2020 года.

В суде поддержано обвинение по уголовному делу в отношении директора строительной фирмы, который обвинялся в привлечении денег с дольщиков с нарушением закона. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Не имея разрешения на строительство, государственной регистрации права собственности на земельный участок, либо договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного дома, путем заключения непредусмотренных законом предварительных договоров участия в долевом строительстве путем заключения непредусмотренных законом предварительных договоров участия в долевом строительстве жилого многоквартирного дома № 2 (по генплану) с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: Ленинский район, в границах улиц Мичурина - Июльских дней (адрес строительный), он незаконно получил 78 млн 165 тысяч рублей.

Приговором Ленинского районного суда он признан виновным. Назначено наказание - лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, без ограничения свободы.

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