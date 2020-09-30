Сараи сносят на ул.Бекетова в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Аварийные сараи сносят на ул.Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Речь идет об участке возле дома №58/2. Площадь сараев, подлежащих сносу по указанному адресу составляет 450 кв.м. Это около 50 строений. Работы проводятся в рамках заключенного муниципального контракта с ООО "Базис" на 2020 год

Ранее сообщалось, что почти 3 тысячи незаконных построек ликвидируют в Нижнем Новгороде до конца года.