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Общество

Сараи сносят на ул.Бекетова в Нижнем Новгороде

08 октября 2020 12:38  [32] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Аварийные сараи сносят на ул.Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Речь идет об участке возле дома №58/2. Площадь сараев, подлежащих сносу по указанному адресу составляет 450 кв.м. Это около 50 строений. Работы проводятся в рамках заключенного муниципального контракта с ООО "Базис" на 2020 год

Ранее сообщалось, что почти 3 тысячи незаконных построек ликвидируют в Нижнем Новгороде до конца года.

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