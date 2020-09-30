НБД-Банк и "Велам-Рус" подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк и нижегородская компания-интегратор роботизированных решений "Велам-Рус" подписали соглашение о сотрудничестве с целью предоставления клиентам компании лизинговых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе также отметили, что деловое сотрудничество НБД-Банка и компании имеет прочную основу и направлено на содействие продажам продукции группы компаний "Велам-Рус" при помощи финансовых инструментов банка.

"Лизинговое предложение НБД-Банка пользуется повышенным спросом на рынке финансовых услуг. Это обусловлено рядом преимуществ нашего продукта: осуществление лизинговых сделок напрямую от банка без посредников, финансирование до 100% сделки, отсутствие требований к страхованию для оборудования, возможность для клиента приобрести новое лизинговое имущество или бывшее в эксплуатации. С группой компаний "Велам-Рус" у нас опыт сотрудничества на протяжении нескольких лет как в формате кредитов, в том числе в рамках федеральных и региональных программам государственной поддержки, так и с помощью лизинга, позволяющего закупать российское и импортное оборудование. Уверен, новый этап наших партнерских отношений позволит увеличить объемы реализации высокотехнологичной продукции нашего клиента в Нижегородской области и других регионах России", — прокомментировал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

"Мы постарались соединить в наших роботизированных комплексах VRobotics все самое лучшее и передовое: манипуляторы мирового лидера Yaskawa, лучшие сервисные устройства, отобранные нами по всему миру, а также исполнительные механизмы, не имеющие аналогов, созданные нашими инженерами и программистами под конкретные задачи наших клиентов. И сегодня с уверенностью можно сказать - роботы бренда VRobotics находятся на аналогичном уровне по качеству и функционалу с лучшими мировыми моделями. Кроме того, наша задача - сделать так, чтобы внедрение новых роботизированных комплексов оказалось не только эффективным с первых же минут, но также легким, малозатратным и с минимальными рисками для заказчика. Это стало возможным благодаря импортозамещающим технологиям, разработанным группой компаний "Велам-Рус", а также проверенному временем партнерству с нижегородским НБД-Банком", — рассказал генеральный директор "Велам-Рус" Алексей Смирнов.

Напомним, роботизированные промышленные комплексы для автоматизации процессов в различных отраслях производства были представлены 7 октября на первом нижегородском Салоне промышленных роботов VRobotics-2020.

Производственная компания "Велам-Рус" — нижегородская компания-интегратор роботизированных решений на основе собственных сервисных модулей и промышленных роботов-манипуляторов Yaskawa занимается разработкой и производством роботизированных комплексов, которые способны автоматизировать процессы в самых различных отраслях производства. Одно из ключевых направлений деятельности компании — это совершенствование производственных технологий, позволяющих увеличить производительность и снизить риски человеческой ошибки на производстве, а также сократить ручной и малоэффективный труд.

Напомним также, по версии рейтингового агентства "Эксперт РА" НБД-Банк занял 23 место по лизингу машиностроительного оборудования в Российской федерации по итогам прошлого года.