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Общество

Роспотребнадзор разъясняет правила использования медицинских масок

09 октября 2020 11:10  [156] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Роспотребнадзор напоминает, что маски - это средства защиты барьерного типа. Они помогают защитить организм от возбудителей ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. При этом важно помнить, как правильно использовать маску.

Маски задерживают капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (частое мытье рук, дезинфекция предметов, соблюдение дистанции), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях.

При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц, и опасность инфицирования для окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди должны использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

Ролик подготовлен Роспотребнадзором и порталом "Стопкоронавирус"

 

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