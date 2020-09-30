Концерт классической музыки состоялся у Шуховской башни в Дзержинске Общество

Фото: администрация Дзержинска

Концерт классической музыки состоялся у Шуховской башни на берегу Оки в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

Музыкальные номера на саксофоне исполнил преподаватель центральной детской музыкальной школы им. Скрябина Алексей Берсенев.

"Шуховская башня в последнее время стала одним из мест притяжения для жителей Дзержинска и Нижнего Новгорода, а в дальнейшем может быть объектом самого большого туристического кластера в Нижегородской области. Мы решили устроить сюрприз и провести здесь творческий вечер классической музыки. Подобных мероприятий у нас еще не проводилось", - сказала заместитель главы администрации Дзержинска Ольга Жаворонкова.

Напомним, торжественное открытие реконструированной Шуховской башни на Оке состоялось 23 сентября. В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Я уверен, что после реконструкции это место привлечет еще больше внимания, в том числе со стороны мировой общественности. Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сказал на открытии Глеб Никитин.

Свободный доступ на площадку Шуховской башни организован до 22 декабря 2020 года с 8.00 до 24.00. Светотехническая подсветка будет работать каждый день с 18.00 до 24.00. Организаторы просят при посещении соблюдать меры санитарной безопасности и социальную дистанцию.