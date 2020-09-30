Глеб Никитин представил потенциал региона руководителям крупнейших компаний страны Бизнес

Глеб Никитин представил потенциал региона руководителям крупнейших компаний страны Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил потенциал региона руководителям крупнейших компаний страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Мероприятие прошло в Доме Нижегородской области в Москве.

"Мы пригласили сюда компании, которые для региона являются важными, опорными. Атомная отрасль, транспорт, металлургия, химическая промышленность, телекоммуникации, IT, финансовый сектор – без этих направлений немыслимо развитие Нижегородской отрасли. Регион готов к дальнейшему укреплению партнерских отношений, привлечению новых инвестиций. В этом году у нас была создана особая экономическая зона "Кулибин", в 2019-м – две территории опережающего социально-экономического развития. В Нижегородской области живут талантливые и целеустремленные люди. У нас серьезными темпами развивается IT-сектор. Есть огромный потенциал для реализации новых проектов", - сказал Глеб Никитин.

Участие в мероприятии приняли генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, председатель совета директоров АО "ОМК" Анатолий Седых, первый вице-президент ГК "Меркурий", председатель совета директоров группы компаний "Дикси", президент ГК "Мегаполис" Сергей Кациев, заместитель председателя совета директоров АФК "Система" Дмитрий Зубов, генеральный директор АО "УК биохимического холдинга "Оргхим" Николай Ходов, председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай, представители крупных федеральных и нижегородских компаний.

Глава региона рассказал гостям мероприятия о крупных проектах, которые уже реализуются в областном центре.

"Особый проект для Нижнего Новгорода – редевелопмент исторического центра. Он уже поддержан Ростуризмом. Конечно, предполагаются государственные вложения, но не меньшую роль играют частные инвестиции", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор пригласил представителей крупного бизнеса на празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

"800-летие Нижнего Новгорода - событие федерального масштаба, и мы намерены использовать эту дату для того, что реализовать в регионе крупные проекты, сделать жизнь в городе удобнее и дать горожанам больше возможностей. Юбилей станет событием большим, чем праздник", - сказал Глеб Никитин.