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Культура и отдых

Наталья Водянова попала в топ-100 самых сексуальных женщин России

12 октября 2020 14:55  [133] Культура и отдых

Фото: из соцсети Instagram Натальи Водяновой

Наталья Водянова попала в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии мужского журнала MAXIM. Сейчас на сайте (18+) проходит ежегодный конкурс, где можно проголосовать за участниц.

На данный момент в первую пятерку вошли певицы Анна Плетнева, Ольга Серябкина, Настя Каменских и Елена Темникова, а также актриса Наталья Рудова, по состоянию на 14:55 12 октября. Данные постоянно обновляются.

Наша землячка, нижегородка, мама пятерых детей, и просто красавица, 38-летняя Наталья Водянова на данный момент находится на 46 месте. Отметим, что по итогам 2018 года она находилась на 29 позиции, а в 2019 году – на 41. Сейчас за нее свои голоса отдали 2841 человек. Читательское голосование продлится до 23:59 16 октября. 

Фото: с сайта журнала MAXIM (EAST NEWS , GettyImages)

 

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