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Общество

Долги населения перед "ТНС энерго НН" выросли до 1,18 млрд рублей

12 октября 2020 16:02  [31] Общество

С начала 2020 года задолженность населения за электроэнергию выросла на 23 млн рублей и на сентябрь 2020 года составила порядка 1,18 млрд рублей. Об этом сообщили в ПАО "ТНС энерго НН".

Платежная дисциплина клиентов гарантирующего поставщика снизилась после введения запрета на ограничение энергоснабжения и начисления пени физическим лицам до 2021 года согласно Постановлению правительства № 424 от 02.04.2020 года.

ПАО "ТНС энерго НН" обязано своевременно и без задержек выполнять финансовые обязательства перед генерирующими компаниями на оптовом рынке и оплачивать сетевым компаниям услуги по передаче электроэнергии, поэтому игнорирование обязанностей по оплате электроэнергии подрывает надежность энергоснабжения всего Нижегородского региона.

В компании обратили внимание, что запрет на введение ограничений действует до 1 января 2021 года, соответственно с нового года ПАО "ТНС энерго НН" инициирует отключение электроэнергии должникам. Более 35 тысяч клиентов гарантирующего поставщика в январе 2021 года получат уведомление об ограничении энергоснабжения.

ПАО "ТНС энерго НН" призывает всех потребителей-должников погасить существующую задолженность, а также своевременно и в полном размере вносить текущие платежи за электроэнергию.

В случае, если у клиента сумма к оплате в расчетном периоде превысила 25% по сравнению с размером платы за электроэнергию за аналогичный месяц прошлого года, ПАО "ТНС энерго НН" по заявлению потребителя предоставит рассрочку платежа сроком на 12 месяцев.

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