Жители 21 города России приняли участие в форуме "Экологический форсайт" Общество

Фото: Организаторы

Более 200 человек из 21 города России приняли участие во втором Всероссийского научно-общественном форуме "Экологический форсайт", который проводится при поддержке Федерального экологического оператора в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщают организаторы.

Форум прошел в Саратове. В нем приняли участие представители таких городов, как Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Казань, Самара, Киров, Ижевск, Владивосток, Железногорск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тула, Уфа, Старый Оскол, Набережные Челны, Новороссийск, Воронеж, Липецк, Новокузнецк, Энгельс.

В рамках программы форума прошли:

- Всероссийская научно-практическая конференция "Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения";

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых "Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ): обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической безопасности";

- Конкурс социальной экологической рекламы "ЭкоХОД: отХОД-доХОД" (плакаты, видеоролики, клипы, мультзаставки и т.д.);

- Панельная сессия "Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов";

- Круглый стол "Формы участия студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов".

Первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "Федеральный экологический оператор" Максим Корольков поблагодарил организаторов форума – преподавателей СГТУ Гагарина Ю.А. и отметил важность того, что молодые ребята включились в реализацию нацпроекта "Экология" и поднимают темы не только рециклинга отходов, но и ликвидации накопленного экологического вреда, мер по недопущению возникновения такого вреда.

"Участниками форума стали талантливые ученые, ребята, которым небезразлично состояние окружающей среды нашей страны, которые хотят поделиться своими мыслями, как сделать мир лучше. Неожиданно и отрадно для нас, что свои работы на Конкурс социальной экологической рекламы "ЭкоХОД: отХОД-доХОД" представили участники от 7 до 30 лет. Очень важно, чтобы наше молодое поколение правильно воспринимало задачи сохранения окружающей среды", - сказал Максим Корольков.

"Сегодня, наравне с фундаментальными научными проблемами, на первый план выходит решение прикладных задач, выработки технологий, в том числе и для новых направлений развития науки. Системное их решение предполагает участие ученых из нескольких научных областей: экологов, химиков, IT-специалистов, логистов и других. Сложно назвать научную специальность, которая не задействована в решении этих проблем", - считает заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор, проректор по науке и инновациям СГТУ имени Гагарина Александр Сытник.

"Для реализации национального проекта "Экология" и главнейших задач технологического развития в сфере охраны окружающей среды необходимо развивать кадровый потенциал страны. Я уверен, что большие свершения начинаются с человека. На форуме собралось много талантливых, заинтересованных, горящих идеями людей, которые готовы искать и предлагать решение актуальных проблем окружающей нас среды. Именно вы – будущая опора отрасли", - обратился к присутствующим председатель координационного совета федерального научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии", ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга.