Депутат передал нижегородке телескопический пандус Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов приобрел переносной телескопический пандус для жительницы Сормовского района Нины Ереминой. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

В партии рассказали, что за помощью к депутату в приемную "Единой России" обратился муж нижегородки Владимир Еремин. Он рассказал, что его жена инвалид I группы, долгое время передвигается только с помощью инвалидной коляски. Пенсионерка уже несколько лет не покидает пределы квартиры из-за того, что подъезд дома не оборудован под нужды малобильных людей. Более трех лет он пытался добиться установки пандуса в их многоквартирном доме, но из-за недостаточной ширины лестничного пролета по противопожарным нормам им было отказано.

После обращения к депутату проблема была решена в течение месяца.

"Выехали на место, чтобы определиться с конструкцией пандуса и обозначить последующий объем работ. Оказалось, что планировка подъезда не позволяет сделать дополнительный съезд или установить откидной пандус для коляски – нет места рядом с лестничным пролетом, а проход слишком узкий. Поэтому было решено приобрести разборный телескопический пандус. Пенсионеры живут вдвоем, и теперь они могут без посторонней помощи выходить на улицу. И очень приятно, что мы смогли помочь", - рассказал Михаил Иванов.

По словам регионального координатора проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия" Ольги Никитиной, создание безбарьерной среды – это приоритетное направление в работе проекта.

"При непосредственном участии наших депутатов, социально ориентированных предпринимателей удалось решить большое количество проблем, с которыми сталкиваются маломобильные граждане. Уже установлено несколько десятков пандусов различной конструкции, оказана помощь в получении необходимых документов, что тоже занимает очень продолжительное время. Иногда жители не могут получить просто разрешение на установку пандусов по несколько лет. Общими усилиями нам удается решать такие вопросы гораздо быстрее. И этот опыт создания безбарьерной среды мы будем обязательно продолжать", - подчеркнула координатор партпроекта.