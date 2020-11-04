Нижний Новгород готовит пятилетнюю программу обновления наземного электротранспорта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород готовит пятилетнюю программу обновления наземного электротранспорта. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Житель города обратился к главе с вопросом - когда будут обновляться трамваи и троллейбусы в городе?

Юрий Шалабаев ответил, что сейчас город ведет работу в двух направлениях.

"В настоящее время город ведет переговоры о реализации пятилетней программы полного обновления парка троллейбусов и трамваев. Кроме того, мы подали заявку на получение 72 троллейбусов в 2021 году в рамках нацпроекта БКД ("Безопасные и качественные автомобильные дороги", - прим. ред.)", - написал он.

Напомним, что сейчас разрабатывается новая транспортная схема Нижнего Новгорода и области. Разработчик схемы "формализовал существующие проблемы", а в первом квартале следующего года представит предложения по улучшению.

Реализация этой схемы оценивается в 111 млрд рублей. Из общего объема предполагаемых инвестиций для модернизации городского электротранспорта потребуется 41,8 млрд рублей.

Новую систему предлагается внедрять поэтапно. Первый этап предполагает модернизацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры.

Ранее Юрий Шалабаев заявлял, что проект предусматривает обновление всего подвижного состава городского электротранспорта, и, в первую очередь, это касается трамваев, поскольку ими "сейчас пользуется 25% пассажиров Нижнего Новгорода". Что касается троллейбусов, по его словам, тут город настроен менее оптимистично, хотя отказываться от этого вида транспорта не намерен.

Также сообщалось, что новые трамвайные линии разрабатывают в Нижнем Новгороде. Предлагается протянуть ветку в 7-й микрорайон, соединить трамвайные маршруты №21 и №22 с существующей конечной остановкой "Парк Дубки", маршрутов №3 и №21 – с трамвайной линией по проспекту Ленина, а также построить новую линию от Мызы до автовокзала "Щербинки-2".

Добавим, что подвижной состав наземного электротранспорта глобально не обновлялся уже многие годы. Между тем за последние три года город на безвозмездной основе принял от Москвы две партии б/у трамвайных вагонов (21 единица) и две партии б/у троллейбусов (60 единиц), в том числе "гармошек".