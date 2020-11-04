КамАЗ загорелся у дороги в Нижнем Новгороде Происшествия

КамАЗ загорелся у дороги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД сегодня днем, 16 ноября 2020 года.

Водитель грузового автомобиля, двигаясь при выезде с ул. Федосеенко в Сормовском районе, заметил неполадки со своим транспортным средством.

Остановившись на обочине, он обнаружил возгорание под кабиной КамАЗа. Заметив рядом стационарный пост ДПС, мужчина обратился к сотрудникам ГИБДД. Потребовалась помощь и сотрудников МЧС.

Когда пожарные прибыли, возгорание уже было ликвидировано. Пострадавших нет. Кабина грузовика выгорела полностью.