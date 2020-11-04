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КамАЗ загорелся у дороги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД сегодня днем, 16 ноября 2020 года.
Водитель грузового автомобиля, двигаясь при выезде с ул. Федосеенко в Сормовском районе, заметил неполадки со своим транспортным средством.
Остановившись на обочине, он обнаружил возгорание под кабиной КамАЗа. Заметив рядом стационарный пост ДПС, мужчина обратился к сотрудникам ГИБДД. Потребовалась помощь и сотрудников МЧС.
Когда пожарные прибыли, возгорание уже было ликвидировано. Пострадавших нет. Кабина грузовика выгорела полностью.
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