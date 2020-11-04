Нижегородский онкодиспансер получил новое оборудование для диагностики Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородский онкодиспансер получил новое высокотехнологичное оборудование для диагностики заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 17 ноября 2020 года.

Как рассказал главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов, поставка включает в себя две роботизированные системы гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием.

Теперь в арсенале специалистов центра есть станция вырезки операционного материала с фото- и видеофиксацией, аппарат для гистологической обработки тканей, две системы для заливки тканей парафином, два ротационных микротома, автомат для окраски гистологических препаратов с системой заключения срезов под покровное стекло, два иммуногистостейнера, два флуоресцентных микроскопа, а также сканеры гистологических препаратов и принтеры для маркировки гистологических кассет.

"Новое высокотехнологичное оборудование позволяет минимизировать ручной труд и - самое главное - улучшить качество и стандартизировать большую часть работы с операционным и биопсийным материалом, при этом сокращая сроки исследования", - рассказала руководитель объединенного патологоанатомического отделения, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории Диана Давыдова.

Напомним, глава региона Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что "борьба с онкологическими заболеваниями - один из абсолютных приоритетов развития региональной системы здравоохранения.

Стоимость оборудования составляет 170 млн рублей по нацпроекту "Здравоохранение".



Нижегородский областной онкодиспансер начали оснащать новым оборудованием в октябре прошлого года. Здесь уже используются: набор оборудования для проведения брахитерапии предстательной железы, аппарат близкофокусной рентгенотерапии, видеоколоноскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра, цифровой микроскоп, гибридайзер, центрифуга, УЗИ аппарат экспертного класса, ангиографический комплекс, шприц-инжектор и другое высокотехнологичное оборудование.

Ранее сообщалось, что взрослый и детский онкологические центры создадут в Нижегородской области до 2024 года. Детский центр построят на базе областной детской больницы, для строительства взрослого центра подобран земельный участок в поселке Новинки Богородского района.

Кроме того, в ближайшие годы планируется открыть новые межрайонные центры амбулаторной онкологической помощи.