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Общество

"С первых часов вся тяжесть работ по ликвидации аварии легла на плечи работников завода "Красное Сормово", - Евгений Люлин

18 января 2021 08:49  [90] Общество

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и от себя лично председатель регионального парламента Евгений Люлин направил обращение ко Дню ликвидатора последствий аварии на заводе "Красное Сормово".

"18 января 1970 года при строительстве атомной подводной лодки на производственном объединении "Завод "Красное Сормово" произошел несанкционированный запуск реактора, который проработал на запредельной мощности около 15 секунд. Этого времени было достаточно для значительного радиоактивного заражения территории цеха.

С первых часов вся тяжесть работ по ликвидации радиационной аварии легла на плечи работников завода. Изо дня в день, рискуя своей жизнью и здоровьем, на территории цеха работали более тысячи мужчин и женщин разных возрастов. Их труд не прекращался ни на минуту на протяжении трех месяцев.

Мы выражаем безграничную благодарность и уважение героям, благодаря которым эта авария не приобрела масштабный характер. Ваш подвиг, совершенный ради спасения города и его жителей, навсегда останется в памяти нижегородцев!" – отмечается в обращении. 

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Теги:
Авария Евгений Люлин Красное Сормово
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