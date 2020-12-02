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Общество

Известны данные о заболевших COVID-19 нижегородцах за 1 января

02 января 2021 12:05  [1318] Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 499 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на утро 2 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За 31 декабря было зарегистрировано 506 новых случаев COVID-19.

На 1 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 70 820 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 087. Выздоровели 63 055 человек. За сутки умерли еще 15 человек.

Напомним, более 69,8 тысяч жителей Нижегородской области заразились коронавирусной инфекцией в 2020 году.

Напомним также, что каждый месяц в указ о повышенной готовности вносятся изменения.

К примеру, все школы Нижегородской области переходят на обычный формат обучения после новогодних праздников, с 11 января.

Также 14 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о получении разрешения на открытие театров и концертных залов, но с жесткими ограничениями. В том числе, залы теперь могут быть заполнены только на 30%, антракты отменяются, буфеты и гардеробы должны быть закрыты. 

Через два дня, 16 ноября жителям Нижегородской области, которые являются владельцами сезонных абонементов, стали доступны просмотры спортивных матчей на стадионах. Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ.

2 декабря кафе и рестораны, размещенные на территории нижегородских вокзалов и аэропорту, получили разрешение на ночное обслуживание посетителей. Таким кафе можно продавать еду, но реализация алкоголя в ночное время запрещена.

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