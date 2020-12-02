Участок дороги к деревне построили в Воскресенском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Участок дороги к деревне построили в Воскресенском районе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Речь идет о дороге Люнда-Осиновка-Бовырино к деревне Бовырино.

"Раньше здесь была грунтовая дорога, которую часто размывало. В такие периоды попасть в деревню на машине было практически нереальной задачей. Теперь, благодаря строительству новой дороги, мы обеспечили круглогодичную связь деревни с районным и областным центром. Это важно не только с точки зрения удобства для местных жителей. Это еще и вопрос их безопасности: теперь и скорая помощь, и пожарные смогут оперативно добраться до деревни в любую погоду", - отметил Глеб Никитин.

Заказчиком работ выступило Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Стоимость контракта составила 31,3 млн рублей. Строительство осуществлялось в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что в целом ремонт дорог в Нижегородской области в 2020 году был увеличен на 30%.