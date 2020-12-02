Более 30 малышей родились 1 января в Нижегородской области Общество

Фото: из соцсети ok.ru/novostivladimir

34 малыша родились 1 января в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в первый день нового 2021 года родились 20 девочек и 14 мальчиков.

Напомним, что непосредственно в новогоднюю ночь девочек тоже родилось больше: четыре девочки и три мальчика.

Самыми популярными мужскими именами остаются привычные - Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван. Из девочек в Нижнем Новгороде больше всего в прошлом году родилось Софий. Следующими по популярности именами стали: Виктория, Анастасия, Мария и Анна.