Более 30 малышей родились 1 января в Нижегородской области

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34 малыша родились 1 января в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Всего в первый день нового 2021 года родились 20 девочек и 14 мальчиков.
Напомним, что непосредственно в новогоднюю ночь девочек тоже родилось больше: четыре девочки и три мальчика.
Самыми популярными мужскими именами остаются привычные - Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван. Из девочек в Нижнем Новгороде больше всего в прошлом году родилось Софий. Следующими по популярности именами стали: Виктория, Анастасия, Мария и Анна.
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