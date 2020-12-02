План по подключению к высокоскоростному интернету социально значимых объектов в Нижегородской области перевыполнили в 2020 году Общество

План по подключению к высокоскоростному интернету социально значимых объектов в Нижегородской области перевыполнили в 2020 году.

Об этом заявил заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, в 2020 году в Нижегородской области к скоростному интернету подключены 466 социально значимых учреждения, 112 из них - дополнительно к плану. В частности, подключены 137 школ, 201 фельдшерско-акушерский и фельдшерский пункт, 23 пожарные части.

Работы проводились в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Подключение осуществлял ПАО "Ростелеком" - победитель аукциона, проведенного министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

"Контракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов заключен на сумму около 900 млн рублей и рассчитан на 2019-2021 годы. Это федеральные ассигнования", - сказал Егор Поляков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание на поручение президента России Владимира Путина обеспечить к концу 2021 года все школы высокоскоростным интернетом.

"На сегодняшний день такого подключения нет в 169 общеобразовательных организациях региона. В следующем году их планируется обеспечить высокоскоростным интернет-соединением", - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в Нижегородской области в 2020 году проводилось бесплатное обучение по системе персональных цифровых сертификатов.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, по количеству граждан, принятых на образовательные программы, Нижегородская область оказалась на 2-м месте после Татарстана из 48 регионов России, участвующих в проекте.

Напомним, что Глеб Никитин входит в состав совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Глава региона неоднократно подчеркивал, что для Нижегородской области цифровизация является абсолютным приоритетом.