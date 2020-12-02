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Культура и отдых

Конкурс "Ёлка Победы 2020" завершился в библиотеках Нижегородского района столицы Приволжья

03 января 2021 12:07  [413] Культура и отдых
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Итоги конкурса "Ёлка Победы 2020", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, подвели в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

Свои работы, тематически оформленные ёлочки, на суд жюри представили 10 библиотек района, сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии.

"Нашу зелёную красавицу мы нарядили в духе советского времени: игрушки, сделанные своими руками, вата, бумажные разноцветные бусы. На ветках можно увидеть военных парашютистов, красную звезду и другие символы войны и мира", - заявила директор ЦБС Нижегородского района Валентина Миронова.

Все участники конкурса ответственно подошли к поставленной задаче. Некоторые украсили свои ели бумажными самолетиками и танками, кто-то прикрепил на символ Нового года фронтовые письма в форме треугольников.

"В оценке конкурсных работ учитывались творческий замысел, оригинальность, наличие интересных деталей, усиливающих смысловую нагрузку, степень использования исторического материала", - рассказали в администрации района.

По итогам конкурса первое место заняла ель Центральной районной библиотеки имени В.Г. Короленко. Второе – городская библиотека на общественных началах имени М. А. Шолохова, а третье - библиотека имени Г.И. Успенского.

"Новый год – это яркий, загадочный, неповторимый, удивительный праздник. Отрадно, что в библиотеках Нижегородского района уже всё "дышит" новогодним настроением. Спасибо вам всем за активное участие в конкурсе. Счастья и удачи в Новом, 2021 году!" - поздравил коллективы библиотек глава Нижегородского района Илья Лагутин.

Глава администрации района поздравил победителей и участников конкурса с наступающими праздниками и вручил памятные подарки. Церемония прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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