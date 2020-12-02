Новые сроки охоты на лося установлены в Нижегородской области Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижегородской области с 1 января 2021 года вступили в силу новые сроки охоты на лося.

Такие изменения введены в соответствии с указом губернатора Нижегородской области №221 "Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения".

Как сообщили в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, теперь добывать все половозрастные группы лося разрешено с 1 октября по 10 января, а взрослых самцов - с 1 по 30 сентября.

Добыча на лося в иные сроки считается незаконной. Размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одну особь составляет от 240 тыс. до 400 тыс. рублей.

В ведомстве сообщили, что для сохранения стабильной численности объектов животного мира в регионе применяется принцип антибраконьерских групп. В 2020 году силами Госохотнадзора, полиции, Росгвардии, производственными охотинспекторами проведено более 8000 контрольно-надзорных мероприятий.

В результате системной работы в регионе увеличилась численность лося и косули.

Сейчас в области насчитывается 16,4 тыс. особей лося (в 2019 году — 15,4 тыс.) и более 1300 особей косули (в 2019 году — 963), дополнили в ведомстве.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы "Охрана животного мира Нижегородской области".

Срок реализации мероприятий, перечисленных в документе, — с 2018 по 2021 годы. Целью программы является обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира и среды их обитания.