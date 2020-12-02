Министр соцполитики Нижегородской области Юрий Хабров исполнил мечту юного дзержинца Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В рамках Всероссийской акции "Елка желаний 2020" министр социальной политики Нижегородской области Юрий Хабров исполнил новогоднюю мечту 13-летнего Максима из Дзержинска.

Как заявили в пресс-службе нижегородского правительства, мальчик получил в канун праздника телевизор и игровую приставку.

"Максим воспитывается в дружной многодетной семье. Надеюсь, что этот новогодний подарок еще больше объединит и сплотит всех её членов, послужит началом новой доброй традиции семейных просмотров хороших фильмов, интересных телевизионных передач, развивающих игр, поможет в проведении ярких и веселых детских праздников",- отметил Юрий Хабров.

По условиям благотворительной акции дети могут загадать желание и получить в подарок то, о чем давно мечтают. Это могут быть развивающие игры, книги, музыкальные инструменты, игрушки, цифровая техника, спортивный инвентарь и пр. Мечты могут быть и более масштабными – например, встреча со «звездой» или поездка в пределах страны.

Напомним, 5 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках Всероссийского онлайн-марафона "#Мы вместе" дал старт акции "Елка желаний", которая реализуется в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" платформы "Россия – страна возможностей".

22 декабря 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие во Всероссийском проекте "Елка желаний" в Москве.

Глава региона снял с елки два предновогодних пожелания детей из Нижегородской области. Одно из них поступило от 14-летней Алии Зайнетдиновой из Дзержинска, которая рассказала, что хочет побывать в Москве. По поручению губернатора Нижегородской области департамент внешних связей уже разработал программу поездки девочки в столицу. Мечта Алии осуществится 5-6 января 2021 года. Другой подарок получил Михаил Шлоссер из Нижнего Новгорода, который мечтал о домашнем аэрохоккее. Глеб Никитин приехал осуществить желание Миши вместе с генеральным директором ХК "Торпедо" Александром Харламовым 29 декабря. Вместе с аэрохоккеем Миша получил фирменную майку команды "Торпедо", которую подписали все игроки.

Исполнить чью-то мечту может любой совершеннолетний житель страны. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф в качестве исполнителя желаний, после чего снять открытку с интерактивной елки и следовать инструкции.