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Общество

Мероприятия в Нижегородской области в дни зимних каникул проводятся в очно-заочном формате

03 января 2021 15:38  [466] Общество

Мероприятия в Нижегородской области в дни зимних каникул проводятся в очно-заочном формате.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, всего в массовых мероприятиях, преимущественно онлайн-формата, примут участие около 150 тысяч детей и подростков.

С 4 по 7 января 2021 года в официальной группе регионального центра "Вега" (https://vk.com/centrvega52) в социальной сети "ВКонтакте" открывается онлайн-смена "ВегАктивные каникулы. Зимняя сказка" для обучающихся 5-11-х классов. Зарегистрироваться можно на платформе "Навигатор дополнительного образования Нижегородской области".

В период зимних каникул в Нижегородской области проводятся различные мероприятия на базе общеобразовательных организаций, организаций допобразования, в домах культуры, в библиотеках и клубах по месту жительства, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, а также в онлайн-формате. Дети и подростки принимают участие в квест-играх, концертных, конкурсно-игровых программах, викторинах, в социальных сетях транслируются новогодние представления в режиме онлайн. В целом в мероприятиях примут участие более 100 тысяч юных нижегородцев.

В муниципальных районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области в период зимних каникул с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований организована работа двух загородных детских оздоровительных центров, двух санаторно-оздоровительных лагерей круглосуточного действия.

Организации дополнительного образования, социально-психологические службы, спортивные центры, клубы и библиотеки работают как в очном формате, так и с применением дистанционных технологий.

Более 45 тысяч человек примут участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях - таких, как "веселые старты", эстафеты, соревнования по различным видам спорта.

Более 4 тысяч детей из "группы риска" и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, участвуют в спортивных мероприятиях, кружках, объединениях дополнительного образования, а также в проведении деловых игр, акций и конкурсов в онлайн-формате.

Напомним, все школы Нижегородской области переходят на обычный формат обучения после новогодних праздников.

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