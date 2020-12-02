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Происшествия

Девушка погибла в результате столкновения двух машин в Богородском районе

03 января 2021 16:03  [634] Происшествия

Девушка погибла в результате столкновения двух машин в Богородском районе.

Как заявили в региональной госавтоинспекции, ЧП произошло 2 января в 16:25.

ВАЗ 2114, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в УАЗ Патриот.

17-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте. 21-летний водитель и ещё 3 пассажира - молодые люди в возрасте 20, 17 и 16 лет - получили травмы и были доставлены в больницу.

В ГИБДД также сообщили, что в аварии пострадали водитель и два пассажира УАЗа.

Согласно информации, предоставленной нижегородской госавтоинспекцией, все находившиеся в автомобиле ВАЗ не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь Kia в Кстовском районе сбил четырех подростков. Возбуждено уголовное дело.

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