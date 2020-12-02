Девушка погибла в результате столкновения двух машин в Богородском районе.
Как заявили в региональной госавтоинспекции, ЧП произошло 2 января в 16:25.
ВАЗ 2114, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в УАЗ Патриот.
17-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте. 21-летний водитель и ещё 3 пассажира - молодые люди в возрасте 20, 17 и 16 лет - получили травмы и были доставлены в больницу.
В ГИБДД также сообщили, что в аварии пострадали водитель и два пассажира УАЗа.
Согласно информации, предоставленной нижегородской госавтоинспекцией, все находившиеся в автомобиле ВАЗ не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь Kia в Кстовском районе сбил четырех подростков. Возбуждено уголовное дело.
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