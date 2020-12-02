Нижегородский ХК "Торпедо" победил "Сочи" в матче чемпионата КХЛ Спорт

Фото: с сайта ХК Торпедо

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" победил "Сочи" (Сочи) в матче регулярного чемпионата КХЛ 3 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Противостояние на льду сочинской арены "Большой" завершилось со счетом 5:2 в пользу гостей.

Счет был открыт на девятой минуте хоккеистом из Нижнего Новгорода Энди Миле, который забил в результате контратаки. На тринадцатой минуте Владислав Валенцов из Сочи также в контратаке забросил шайбу и сравнял счет. В концовке периода торпедовцы вернули себе лидерство - отличился Дамир Жафяров. Во втором периоде гол забил нижегородский хоккеист Зията Пайгин, в третьем - Крис Терри оформил дубль. В заключение игры сочинец Даниил Мироманов забросил шайбу в ворота нижегородцев, но победа была уже за ними.

"Не самая красивая игра, первая после Нового года. Но есть победа - два очка. Доволен результатом. впереди - последняя игра в поездке, будем готовиться к ней", - прокомментировал игру главный тренер ХК "Торпедо" Дэвид Немировски.