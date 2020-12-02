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Спорт

Универсальная хоккейная коробка открылась в Кстове после реконструкции

04 января 2021 13:33  [549] Спорт

Фото: администрация Кстовского района

Универсальная хоккейная коробка "Кларк" открылась в Кстове Нижегородской области после реконструкции в рамках регионального проекта "Вам решать". Об этом сообщили в администрации Кстовского района.

Старая коробка была капитально отремонтирована - деревянные борта заменили на пластиковые, обновили покрытие, установили новые хоккейные ворота. Рядом с площадкой также появились опоры освещения.

"Это не просто хоккейная коробка. Теперь это современный и универсальный спортивный объект: в зимний период ребята смогут заниматься хоккеем и кататься на коньках, а летом - играть в баскетбол и волейбол", — сказал глава Кстовского района Андрей Чертков.

Напомним, программа была инициирована губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В 2020 году в Кстовском районе в рамках данной программы также открылись Стена героев на площади Мира, круглогодичный "световой" фонтан на бульваре Нефтепереработчиков, музей Волжского кино. В региональном бюджете на 2020 год по программе "Вам решать" было предусмотрено финансирование в объеме 900 млн рублей.

Отметим, что о необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране также заявлял президент России Владимир Путин.

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