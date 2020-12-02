Почти 200 тысяч рублей отдал нижегородец мошенникам "из банка" Происшествия

Почти 200 тысяч рублей отдал 23-летний житель п. Мулино мошенникам, представившимся сотрудниками банка. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Потерпевший сообщил полицейским, что оформил в банке кредитную карту на 200 тысяч рублей. На следующий день, ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что произошла утечка информации о его личных данных. После того, как молодой человек ответил на несколько вопросов о последних операциях по карте, его переключили на другого лжесотрудника банка. Тот сообщил ему, что со счета начали списываться средства.

Чтобы отменить данные действия, мошенник попросил назвать номер карты, дату и месяц срока перевыпуска карты, трехзначный код с её оборотной стороны. Потерпевший сообщил все данные. Затем на номер его мобильного телефона пришло смс-сообщение с кодом, который потерпевший также продиктовал злоумышленнику. Мошенники убедили заявителя не осуществлять никаких действий с картой, и пообещали разблокировать ее на следующий день.

В результате потерпевшему был причинен материальный ущерб в сумме 195 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новая преступная схема появилась у российских мошенников перед Новым годом.