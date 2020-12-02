Экономия по госзакупкам 2020 года в Нижегородской составила 1,9 млрд рублей Экономика

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в 2020 году 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Так в минувшем году ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 1116 процедур торгов на 49,6 млрд рублей.

Экономия в итоге составила 1,9 млрд рублей, в том числе:

- 552,8 млн рублей - на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- 290,9 млн рублей - на выполнение работ по строительству социально-значимых объектов;

- 165,8 млн рублей - на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения и образования;

– 105,6 млн рублей - на выполнение работ по рекультивации земельного участка, занятого свалкой на территории Шуваловской промзоны;

– 84,4 млн рублей - на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия .

На один состоявшийся лот подано в среднем 4,4 заявки участников.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков отметил, что в условиях некоторого спада экономической активности и, как следствие, снижения доходов областного бюджета особую актуальность приобретает организация контроля за эффективным расходованием бюджетных средств.

"На этапах, предшествующих организации закупок, удалось снизить стоимость товаров, работ и услуг в общей сложности на 4 млрд рублей. Это на 80% выше показателей 2019 года. Высокие показатели обусловлены, в частности, увеличением количества объектов строительства в связи с масштабной реализацией в области национальных проектов", - рассказал он.