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Общество

Госжилинспекция подала в суд на ДУК из-за нарушений при газификации нового ЖК на Бору

05 января 2021 11:35  [1178] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области обратилась в суд из-за нарушений при газификации жилого комплекса "Цветочный" на Бору. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В исковом заявлении надзорный орган просит обязать управляющую компанию восстановить газоснабжение в домах ЖК.

Ранее Госжилинспекция по требованию прокуратуры провела проверку в отношении ООО "УК "Цветочный парк" по факту отсутствия газоснабжения. По ее результатам было возбуждено два дела об административных правонарушениях. Сумма штрафов за выявленные правонарушения составляет 500 тысяч рублей.

Также прокуратурой было возбуждено три уголовных дела в отношении застройщика - он с целью ввода в эксплуатацию трех многоквартирных домов в ЖК "Цветочный парк" представил в администрацию г.о.г. Бор подложные справки о выполнении технических условий на газоснабжение. По указанным фактам по инициативе прокуратуры возбуждено и расследуется три уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, использование поддельного официального документа).

Напомним, что один из домов жилого комплекса ввели в эксплуатацию только после представления прокурора.

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