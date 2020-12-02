Нижегородские пожарные спасли провалившуюся под лед собаку Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Члены экипажа пожарного корабля "Вьюн" спасли провалившуюся под лед в Молитовском затоне собаку. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

При обходе судов и осмотре акватории Оки пожарные увидели собаку, которая бегала по кромке льда и вела себя крайне беспокойно. Приглядевшись, они увидели вторую собаку, которая провалилась в промоину и никак не могла выбраться.



Экипаж надел спасательные жилеты, взял веревку, все необходимые для спасения инструменты и выдвинулся на помощь.



"Один из пожарных подполз к краю промоины, а остальные страховали его. В результате собаку схватили за ошейник и вытащили из воды. Затем на руках отнесли животное на корабль, закутали в одеяла и положили отогреваться. Примечательно, что вторая собака, которая бегала по кромке льда, ни на шаг не отходила от своего четвероногого товарища, пока он пытался вылезти из воды, и провожала пса до корабля", - рассказали спасатели.



Когда спасенная собака пришла в себя и отогрелась, пожарные накормили животных и отпустили.