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Общество

Нижегородские пожарные спасли провалившуюся под лед собаку

05 января 2021 12:23  [76] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Члены экипажа пожарного корабля "Вьюн" спасли провалившуюся под лед в Молитовском затоне собаку. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

При обходе судов и осмотре акватории Оки пожарные увидели собаку, которая бегала по кромке льда и вела себя крайне беспокойно. Приглядевшись, они увидели вторую собаку, которая провалилась в промоину и никак не могла выбраться.
 
Экипаж надел спасательные жилеты, взял веревку, все необходимые для спасения инструменты и выдвинулся на помощь. 
 
"Один из пожарных подполз к краю промоины, а остальные страховали его. В результате собаку схватили за ошейник и вытащили из воды. Затем на руках отнесли животное на корабль, закутали в одеяла и положили отогреваться. Примечательно, что вторая собака, которая бегала по кромке льда, ни на шаг не отходила от своего четвероногого товарища, пока он пытался вылезти из воды, и провожала пса до корабля", - рассказали спасатели. 
 
Когда спасенная собака пришла в себя и отогрелась, пожарные накормили животных и отпустили.

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