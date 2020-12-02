Подъезд к деревне Вышка построили в Дальнеконстантиновском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Подъезд к деревне Вышка от автомобильной дороги к деревне Инютино построили в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

"За три месяца подрядчик уложил 600 метров нового полотна из облегченного асфальтобетона со съездами, примыканиями и разворотной площадкой. Эти работы позволили обеспечить круглогодичную транспортную связь населенного пункта с районным центром", - рассказал руководитель ГУАД Леонид Самухин.

Стоимость контракта составила почти 15 млн рублей. Заказчиком работ выступило Главное управление автомобильных дорог региона. Строительство осуществлялось в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".