Жители более 70 домов в Дзержинске остались без отопления Общество

Фото: администрация Дзержинска

Жители более 70 домов в Дзержинске остались без отопления из-за повреждения на участке магистральной тепловой сети 5 января 2021 года. Об этом сообщает ЕДДС г. Дзержинска Нижегородской области.

Сообщение об утечке теплоносителя на магистральном трубопроводе по адресу: пр. Студенческая д. 27А поступило диспетчеру в 6:30.

В результате повреждения на теплосети было временно отключено отопление по адресам:



ул Черняховского, 23,27,28,29,33

пр-кт Чкалова, 26/24,28,29,46,48а

ул Чапаева, 10,22,22а,26/27

пер Учебный, 1,3,3а,5,5а,7,8,9

ул Суворова, 28,30,30а,30б,32,33,34,37,38,39,40,40а,42

ул Студенческая, 19,20,21,21а,22,27а,27б,27в,34а

ул Пирогова, 35в

ул Островского, 4а,7,12,16

ул Матросова, 16,18

пр-кт Ленина, 81/5,83/14,85,87,89,90,91,92,93,94,94а,95,96,97,99,101,105,105а

ул Клюквина, 5,7,9

ул Гастелло, 5,7/17,10/15,13

ул Ватутина, 3,5,7

ГБУЗ НО БСМП (Пациентам выданы дополнительные укрывные материалы).



- без ГВС остались дома по адресам:



пр-кт Чкалова, 26/24,28,29

ул Чапаева, 10,22,26/27

пер Учебный, 3а

ул Студенческая, 27в,34а

ул Пирогова, 3,5,7,35в

ул Панфиловцев, 9,12,13

ул Матросова, 25

пр-кт Ленина, 87

пр-кт Дзержинского, 36

ул Гастелло, 13

ГКУ Соцприют (имеются водонагреватели)



Как сообщает пресс-служба администрации Дзержинска, в настоящее время поврежденный участок магистрального трубопровода вырезан. "Т-плюс" проводит монтаж нового. Теплоноситель сливаться не будет, угрозы промерзания трубопровода нет. Компания "Т-Плюс", в свою очередь, информирует, что все работы планируется завершить до 18:00.

К проведению работ привлечено 12 человек и три единицы техники Дзержинских тепловых сетей.