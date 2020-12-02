Нижегородские предприниматели получили государственные микрозаймы на сумму более 500 млн рублей в 2020 году Бизнес

Общий объем предоставленных нижегородским предпринимателям государственных микрозаймов превысил 500 млн рублей в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Отмечается, что это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Также в два раза увеличилось число получателей услуги – до 230.



"Микрозаймы выдаются на развитие бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму до 5 млн рублей по ставкам от 1% до 10% годовых на срок до 36 месяцев", — сказал заместитель губернатора региона Андрей Саносян.



Он отметил, что льготные микрозаймы позволяют бизнесу приобрести оборудование, повысить конкурентоспособность, восполнить дефицит оборотных средств, а в трудный период помогают компаниям продолжить работу и сохранить коллектив.



"Кроме того, в этом году мы разработали специальный микрозаем для пострадавших от пандемии отраслей. Это заем "Антикризис" под 1−6% годовых: 3% - для тех, кто сохраняет коллектив, а самая низкая ставка — 1% - для тех, кто не только сохраняет, но и создает новые рабочие места. В период действия режима повышенной готовности максимальный срок займа снижен до 24 месяцев", - рассказал заместитель губернатора.



Господдержку в виде льготных микрозаймов в регионе осуществляет "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания Нижегородской области" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".



"В 2020 году была произведена докапитализация Агентства из областного бюджета в рамках нацпроекта на сумму более 378 млн рублей, что позволило дополнительно получить поддержку еще 200 компаниям", — отметил Андрей Саносян.



По словам директора "Агентства по развитию системы гарантий и Микрокредитной компании для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" Алексея Назарова, все больше малых и средних предприятий из районов области начинают пользоваться этой мерой поддержки.



"Мы проанализировали активность районов по количеству выданных микрозаймов. Если смотреть по рейтингу районов, по количеству выданных микрозаймов на декабрь 2020 года, на первом месте Нижний Новгород – выдано 135 займов на сумму более чем 320 млн рублей. На втором месте Павловский район – выдано 16 займов на сумму более 25 млн рублей. На третьем месте Ковернинский район – выдано 7 займов на сумму более 20 млн рублей", — пояснил Алексей Назаров.



Заявку на получение кредита можно отправить по почте mfo@garantnn.ru, а подробности уточнить на сайте www.garantnn.ru и по телефону +7 (831) 216-09-44.



Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области были открыты центры "Мой бизнес". Они работают по принципу "одного окна", то есть предприниматель может получить у одного специалиста информацию из 40 различных ведомств. Также там организован call-центр "Мой бизнес", где можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).